Pedreira é Campeã do Futebol de Salão da Associação Desportiva Regional

Promovido pela ADR – Associação Desportiva Regional, em parceria com as Prefeituras Municipais das cidades do Circuito das Águas Paulista e Baixa Mogiana, o Campeonato de Futebol de Salão Sub-18, teve sua decisão disputada no último domingo, 29 de setembro, entre as cidades de Pedreira e Aguaí.

Contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a equipe pedreirense comandada pelo técnico Eliano, enfrentou o time de Aguaí e venceu pelo placar de 6 a 3 conquistando o título de Campeão do Futsal da ADR 2024.

“Parabéns aos nossos atletas que na casa do adversário mostraram sua força e sagraram-se campeões. Não poderia deixar de agradecer todo o apoio da Prefeitura Municipal para que pudéssemos disputar esta importante competição regional e todos que acreditam no projeto desenvolvido em prol do Futebol de Salão de Pedreira”, destacou na ocasião o treinador Eliano.