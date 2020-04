Pedreira é contemplada com equipamentos de tecnologia no “Concurso Bibliotecas Acessíveis”

A cidade de Pedreira foi classificada entre os 10 (dez) melhores projetos do “Concurso Bibliotecas Acessíveis”, desenvolvido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, tendo como prêmio equipamentos de tecnologia acessível.

O projeto foi elaborado pela coordenadora do Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP), Adriana Amorim. “Contando com o total apoio do prefeito Hamilton Bernardes Junior desenvolvemos um projeto que visa oferecer um atendimento de qualidade as pessoas com deficiência que procuram pela Biblioteca Municipal, e para nossa imensa alegria fomos contemplados com este Kit de equipamentos”, comemorou Adriana Amorim.

Segundo informou o coordenador da Comissão de Seleção do Concurso, Thiago Cabral, o processo de aquisição dos equipamentos será retomado após o período da quarentena, quando os kits estarão à disposição dos vencedores.

Hamilton Bernardes Junior, prefeito de Pedreira, parabenizou a coordenadora do NAECAP, Adriana Amorim e todos os envolvidos no projeto, pela classificação entre os melhores do Estado de São Paulo e pelo prêmio que irá oferecer mais uma opção de atendimento à população.

O primeiro Kit contém computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário e software de voz sintetizada para atuação com software leitor de tela. Já o Kit tipo 2, possui todos os elementos do primeiro conjunto e acrescenta display e impressora braile.