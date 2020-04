Pedreira está em quarentena, porém a população deve continuar o combate a Dengue

A Secretaria de Saúde de Pedreira durante a quarentena de combate ao Coronavírus suspendeu as visitas técnicas em residências no trabalho de conscientização de Combate a Dengue.

Com hábitos diurnos, o Mosquito da Dengue se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis criadouros.

A secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart pede para que a população aproveite que está em casa para verificar calhas, caixas de água, organizar e limpar seus quintais. “A equipe da Secretaria de Meio Ambiente continua com o Cata Bagulho, somente as vistas as residências foram suspensas. Não podemos relaxar no combate a Dengue”, enfatiza a Secretária de Saúde.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior a população deve se conscientizar e realizar ações para que Pedreira não sofra uma nova epidemia como no ano passado. “Vamos todos juntos enfrentar a Dengue”, ressalta o prefeito Hamilton Bernardes.

Pedreira possui atualmente 7 casos positivos; 8 negativos; 67 casos notificados; 9 descartados e 28 casos aguardando resultados.