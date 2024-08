Pedreira esteve disputando a 3ª Etapa do Campeonato ADR da Melhor Idade

O Núcleo da Terceira Idade de Pedreira esteve no último sábado, 24 de agosto, disputando na cidade de Artur Nogueira, a 3ª Etapa do Campeonato da Associação Desportiva Regional (ADR) da Melhor Idade, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, no total 5 municípios da região estiveram disputando a etapa e Pedreira conquistou o terceiro lugar na Classificação Geral. “Nossos atletas ficaram com a medalha de Ouro, ou seja, o 1º lugar, nas modalidades de Truco, Buraco Masculino, Dominó Masculino de Feminino e Damas Feminino”, destacou o Secretário Patão.

A equipe esteve comandada pela Professora Bianca Carbonato e contou com a participação especial do Presidente do Núcleo da Terceira Idade, José Roberto Maranin e pela Coordenadora Maria Helena Ronchi.

A 4ª e última etapa do Campeonato da Melhor Idade da Associação Desportiva Regional será disputada na cidade de Aguaí, em data a ser definida, onde será realizada a premiação geral das cidades