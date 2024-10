Pedreira esteve participando de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas

Na terça-feira, 29 de outubro, nas dependências do IAC – Instituto Agronômico de Campinas, o Coordenador da Defesa Civil de Pedreira Engenheiro Eduardo Pazini e a agente Ana Terezinha de Souza, estiveram participando da Reunião Ordinária da Câmara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas.

O encontro contou com os seguintes temas em discussão: Apresentação do Projeto – Plataforma de gestão Multirriscos de Desastres e Programa de Pesquisa em Políticas Públicas, apresentado por Sandra Lanças, Diretora Adjunta Técnica da AGEMCAMP; Apresentação do Projeto do Portal Agrometeorológico e Hidrológico da RMC pelo Professor Otivaldo Brunini da FUNDAG; Apresentação do Projeto ‘Base de Apoio da Defesa Civil da RMC’ por Sidinei Furtado, Coordenador da Câmara Temática de Defesa Civil da RMC.

“Durante a Reunião Ordinária também estivéramos discutindo o aperfeiçoamento do Plano de Contingência da RMC”, ressaltou na ocasião o Coordenador da Defesa Civil de Pedreira, Engenheiro Eduardo Pazini.