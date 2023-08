Pedreira investe em passagens de fauna para salvar animais silvestres

No total deverão ser instaladas 11 passagens de fauna dentro do município com auxílio de empresas

O município de Pedreira está investindo em um projeto de implementação de passagens de fauna, que tem como objetivo salvar animais silvestres e promover a preservação da biodiversidade local. O plano inovador é resultado de uma parceria de captação de recursos com empresas privadas e será executado pelo Grupo Eco & Eco, empresa especializada em projetos sustentáveis. No total deverão ser instaladas 11 passagens na cidade, sendo que a primeira será instalada no próximo mês na Rodovia João Beira.

As passagens de fauna são estruturas projetadas para permitir que animais cruzem com segurança estradas e vias urbanas, evitando atropelamentos e promovendo a conectividade entre habitats fragmentados, já apesar de possuir cerca de 20% de cobertura vegetal nativa, a cidade tem seus remanescentes florestais fragmentados devido à presença da Rodovia SP 95, que corta o município.

De acordo com o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luciano Dalto Godoi, os dispositivos deverão ser instalados em locais estratégicos. “O projeto inicial inclui a instalação de passagens de fauna estrategicamente localizadas em áreas onde há maior circulação de animais silvestres e maior incidência de atropelamentos e deverá posteriormente contar com auxílio de câmeras fotográficas para melhor apurar estes dados levantados por meio de observação desses animais”, disse.

Além das passagens de fauna, a expectativa é que os locais sejam monitorados. O monitoramento com a ajuda de câmeras, vai permitir que órgãos competentes realizem ações de vigilância e prevenção à saúde animal, reduzindo também o risco de transmissão de doenças entre animais e humanos.

O gestor de projetos do Grupo Eco & Eco, Wilson Miguel, explica que a primeira passagem está sendo instalada com a ajuda de algumas empresas e que a expectativa é que outras também ajudem na implantação das demais passagens. “Buscamos patrocínio e parcerias com empresas para que as passagens sejam instaladas, no total serão 11 e estamos na expectativa de finalizar todas essas questões o mais rápido possível”, concluiu.

Pedreira está inserida em uma área especialmente protegida conhecida como Área de Proteção Ambiental Piracicaba/Juqueri Mirim Área II, estabelecida por meio de Decreto Estadual. Essa área abrange uma extensão de 280.711 hectares e tem como objetivo principal a proteção dos recursos hídricos e do patrimônio ambiental existente. Para saber como contribuir para o projeto é através do contato de Whatsapp 19 3254 -7241.

Sobre o Grupo Eco & Eco

Reconhecida no mercado como uma empresa pioneira em desenvolver projetos e implantar estruturas inovadoras em áreas ambientais, a empresa atua há quase de 25 anos e conta com mais de 197 projetos implantados por todo Brasil. Em parceiras com diversos laboratórios de pesquisas e empresas de consultoria ambiental o Grupo Eco & Eco desenvolve diferentes tipos de passagem de fauna aérea e subterrânea, entre outros soluções de acordo com as espécies que precisam ser atendidas, pelos recursos a ser investido, com uma análise detalhada do local e compatíveis com normatização viária.