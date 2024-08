Pedreira ocupa o 1º lugar da Região Metropolitana de Campinas no Ranking do SUS – Sistema Único de Saúde

No Brasil, entendemos como saúde pública o Sistema Único de Saúde (SUS), um marco na história da saúde no país, garantindo acesso universal e gratuito a serviços de saúde para toda a população.

Desde sua criação, tem sido um pilar fundamental para a promoção da saúde e a prevenção de doenças, enfrentando inúmeros desafios e avanços ao longo dos anos.

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira recebeu na última semana relatório do SUS (Sistema Único de Saúde), com o Ranking da colocação dos municípios que compõe a Região Metropolitana de Campinas com melhor avaliação de atendimento e serviços oferecidos na área de Saúde. “Para nossa alegria a cidade de Pedreira ocupa a 1ª colocação no Ranking da RMC com nota 9,34, seguida por Itatiba com 9,01, na 3ª colocação está a cidade de Santo Antônio de Posse, nota 8,97, na 4ª colocação está Jaguariúna, com nota 8,81, o 5º lugar tem Holambra, nota 8,68, seguida de Cosmópolis em 6º lugar, nota 7,91, em 7º lugar a cidade de Americana, com nota 7,9 e em 8º lugar, a cidade de Indaiatuba, com nota 7,7 no Ranking do SUS”, informou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.