Atleta de Amparo conquista bronze no Arnold Sports South America

Rafaela Frare se destacou no karatê e garantiu lugar no pódio em um dos maiores eventos esportivos da América Latina

A atleta Rafaela Frare, de Amparo, conquistou a medalha de bronze no Arnold Sports South America, um dos maiores eventos multiesportivos da América Latina, realizado nos dias 24 e 25 de abril, na capital paulista.

A competição de karatê foi organizada pela Federação Paulista da modalidade e reuniu atletas nas categorias Júnior, Sênior e Master, com disputas nas modalidades kata e shiai kumite.

Representando o município, Rafaela foi destaque na categoria Shiai Kumite Feminino acima de 68 quilos, demonstrando técnica e desempenho ao longo das lutas.

O treinador Carlos R. Antonelli parabenizou a atleta pela conquista e ressaltou o empenho durante a competição, destacando a garra com que ela representou a cidade por meio da Academia Antonelli Karatê Shotokan.

A participação reforça o destaque de Amparo no cenário esportivo regional e a importância do incentivo ao esporte de base e de alto rendimento.

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