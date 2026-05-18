Amadorzão Taça Prata começa com oito jogos e goleadas em Jaguariúna
Competição reúne 16 equipes e movimentou os campos da cidade no fim de semana
O Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna – Amadorzão Taça Prata – teve início neste final de semana com a realização de oito partidas e muitos gols. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e reúne 16 equipes divididas em dois grupos.
Os jogos aconteceram nos campos Américo Tonietti e Altino Amaral. Entre os destaques da rodada esteve a goleada do XII de Setembro sobre o Guedes por 9 a 0. O Máfia F.C. também chamou atenção ao vencer o Black Lightining por 7 a 1.
No Américo Tonietti, Maestro F.C. e Cachorro da Neblina empataram em 2 a 2. Pinheiros e Bom Jardim ficaram no 1 a 1. O Jardim Europa venceu o Roseira por 3 a 0 e o Real Madruga derrotou o S.E. Tanquinho por 2 a 1.
Já no Altino Amaral, o PSG Jaguar venceu o Ômega F.C. por 1 a 0, enquanto o Cruzeiro do Sul F.C. superou o Atlético Curva Noventa por 3 a 1.
Na classificação do Grupo A, XII de Setembro, Máfia F.C. e Jardim Europa lideram com três pontos. No Grupo B, Cruzeiro do Sul F.C., Real Madruga e PSG Jaguar também aparecem na ponta da tabela.
Crédito da foto: Thiago Carvalho (arquivo)