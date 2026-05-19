Grupo Firmes no Caminho parte para a 3ª peregrinação rumo a Aparecida

Integrantes de Holambra e região iniciaram nesta terça-feira mais uma jornada de fé, reflexão e superação pelo Caminho da Fé

Movidos pela fé, os integrantes do grupo Firmes no Caminho partiram nesta terça-feira, 19 de maio, para a terceira peregrinação consecutiva rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. O grupo se reuniu às 16h, em frente ao Portal do Moinho, em Holambra, para os últimos ajustes antes do deslocamento até Águas da Prata.

A caminhada começa oficialmente na manhã desta quarta-feira, 20 de maio, com destino a Aparecida. Serão 11 dias de peregrinação, com previsão de chegada no sábado, 30 de maio, por volta das 12h.

Neste ano, o grupo é formado por Paulo Alves, Lola, Jeferson, Mirella, Simone Franco, de Artur Nogueira, e Rian. Entre os destaques está a participação de Rian, que fará sua primeira caminhada ao lado da mãe, Lola, que segue firme em sua terceira peregrinação rumo a Aparecida.

Mais do que um percurso físico, o Caminho da Fé representa uma jornada interior para cada participante. A partir de hoje, o Jornal O Regional irá acompanhar e relatar momentos dessa caminhada, trazendo aos leitores registros de fé, reflexão, confiança e superação.

Que esta nova jornada inspire todos aqueles que acompanham o grupo Firmes no Caminho e fortaleça a esperança em tempos que pedem coragem, união e espiritualidade.

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