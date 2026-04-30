GCM de Artur Nogueira realiza ação educativa em creche em alusão ao Dia do Trabalho

Agentes Arnaldo e Iraci apresentaram a profissão às crianças, mostraram viatura e promoveram atividade educativa sobre o tema

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Guarda Civil Municipal, promoveu na manhã da quarta-feira (29) uma ação na Creche São Francisco em comemoração ao Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio.

Atendendo ao convite da direção, os agentes Arnaldo e Iraci estiveram no local uniformizados para apresentar às crianças a profissão na área da segurança pública, de forma simples e adequada à faixa etária. Durante a atividade, os alunos também puderam conhecer uma das viaturas utilizadas pela corporação.

Além da interação com as crianças, a equipe conversou com a direção, professores e servidores da unidade. A iniciativa teve como objetivo valorizar as profissões e proporcionar às crianças um primeiro contato com diferentes áreas de atuação, de forma educativa e acessível.