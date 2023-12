Pedreira recebe do Governo do Estado o selo de “Gestão Ambiental” do Programa Município Verde Azul

O Governo de São Paulo entregou certificações a 280 municípios no nono ciclo do Programa Município Verde Azul na terça-feira, 19 de dezembro, em solenidade no Palácio dos Bandeirantes.

O Programa busca alinhar a gestão ambiental do Estado e das prefeituras, oferecendo capacitações e apoio técnico aos municípios. As ações são organizadas em dez diretivas nos seguintes temas estratégicos: Governança Ambiental; Avanço na Sustentabilidade; Educação Ambiental; Uso do Solo; Gestão das Águas; Esgoto Coletado e Tratado; Resíduos Sólidos; Qualidade do Ar; Arborização Urbana e Biodiversidade.

Pedreira está entre os 280 municípios que alcançaram os critérios estabelecidos pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A pasta estadual distribuiu certificações nas categorias Certificado, Qualificado I e Qualificado II, conforme a pontuação obtida em grupos de acordo com a população de cada município.

“Estivemos juntamente com o Engenheiro Florestal José Renato Belotto e o Assessor Ambiental Geraldo Luis Nalon, representando o Prefeito Fábio Polidoro nesta solenidade no Palácio dos Bandeirantes. O Programa Município Verde Azul tem como objetivo preparar as cidades para uma economia verde, contribuindo para acelerar as metas de neutralização das emissões de carbono até 2050”, destacou na ocasião o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi.

Além do reconhecimento e inclusão no Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas, os municípios certificados receberam um troféu confeccionado com madeira apreendida em operações da Polícia Militar Ambiental, como forma de conscientização sobre o combate ao desmatamento ilegal.