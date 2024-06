Pedreira recebe o “Prêmio Governador Franco Montoro” por Agricultura Urbana e Proteção à Biodiversidade

No Dia Mundial do Meio Ambiente, data celebrada oficialmente na quarta-feira, 5 de junho, Pedreira foi premiada pelo Governo do Estado pelos projetos “Compostagem e a Economia Circular” na Categoria – Agricultura Urbana e Periurbana, e “Proteção e Conservação de Animais Silvestres”, na Categoria – Proteção à Biodiversidade, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

A entrega do ciclo 2024 do Prêmio Governador Franco Montoro, que integra o Programa Município Verde e Azul, ocorreu na manhã da quarta-feira, 5 de junho, no Parque Villa Lobos, e contou com a presença do Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da Secretária Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Pedreira esteve representada por seu Prefeito Fábio Polidoro, Vereador Alessandro Luiz de Godoy (Mole), Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi, Assessor Ambiental Geraldo Luis Nalon e pelo Engenheiro Florestal José Renato Belotto.

“Políticas públicas como essas fazem a diferença na vida do cidadão pedreirense. Parabéns a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente pela elaboração e desenvolvimento dos projetos e os agradecimentos ao Governador Tarcísio de Freitas e a Secretária Estadual Natália Resende pelo reconhecimento e premiação efetuada a cidade de Pedreira”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

O prêmio reconheceu os 19 municípios que alcançaram as melhores classificações em ações de combate a mudanças climáticas e preservação ambiental do Programa Município Verde e Azul.