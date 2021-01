Pedreira registra queda de 12 árvores após chuva forte na terça-feira, 26 de janeiro

No final da tarde da terça-feira, 26 de janeiro, uma forte chuva atingiu a cidade de Pedreira, inclusive com ventos acima da média e granizo, derrubando árvores e causando estragos em diversos pontos do Município.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente informou que foram realizadas 12 notificações de quedas de árvores. “Solicitamos a compreensão da população com relação aos pedidos de podas de árvores, pois neste período de chuvas fortes, estamos priorizando as que apresentam risco de queda”, enfatiza a secretária Agata Gasparini.

Ainda segundo a Secretária de Meio Ambiente, os protocolos serão atendidos seguindo a sequência de bairros por uma questão de logística de transporte. “Também solicitamos aos moradores para que realizem a limpeza das calhas de sua residência, evitando assim que a água da chuva invada os cômodos ou causem outros estragos”, concluiu Agata Gasparini.