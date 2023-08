Pedreira sediou Reunião Ordinária da Câmara Temática de Educação da RMC

Pedreira sediou nesta quarta-feira, 23 de agosto, a Reunião da Câmara Temática da Educação da Região Metropolitana de Campinas (RMC), nas dependências da Associação Comercial e Empresarial.

Estiveram presentes, o Prefeito Municipal Fábio Polidoro, a Secretária Municipal de Educação Mariângela Rodrigues, a Diretora Adjunta Técnica da Agemcamp Cláudia Brunello, secretários da região e coordenadores e diretores da Rede Municipal de Ensino.

“A Região Metropolitana de Campinas (RMC), por meio da Câmara Temática da Educação, apresentou na reunião o tema de Educação Especial, relacionado à inclusão das crianças na Rede Municipal de Ensino”, destacou a Diretora Adjunta Técnica da Agemcamp Cláudia Brunello.

Segundo a Secretária Municipal de Educação Mariângela Rodrigues, as reuniões são mensais, realizadas cada mês em um Município. “Este mês Pedreira sediou a reunião, convidando os secretários e técnicos das vinte cidades que compõe a RMC, contando orientações, parcerias e discussões sobre o tema proposto, contribuindo de forma prática na educação do dia a dia da Gestão Municipal”, informou Mariângela Rodrigues.

Durante a ocasião, os presentes puderam participar da palestra “Inclusão Escolar e Práticas Reflexivas”, ministrada por Plínio Silvestrini. “A reunião apresentou um tema muito importante, capacitando esses profissionais para trabalhar de maneira adequada com as crianças. Agradeço a todos que participaram, com o intuito de trazer uma efetiva inclusão social desses jovens e crianças na educação regular da nossa Cidade”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.