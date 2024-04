Pedreira sediou rodadas das copas ADR e Jaguariúna de Vôlei

No domingo, dia 21 de abril, equipes de Vôlei de Pedreira jogaram junto a sua torcida em partidas válidas pela Copa ADR (Associação Desportiva Regional) e Copa Jaguariúna, disputadas no Ginásio Dario Zanini do Esporte Clube Santa Sofia.

Pela Copa da Associação Desportiva Regional (ADR), as equipes de Pedreira enfrentaram Amparo, pela Categoria Sub-14 Feminino as pedreirenses venceram suas adversárias por 3 a 0, com parciais de 25/8, 25/11 e 25/5. O time masculino também esteve em quadra pela competição vencendo os amparenses na Categoria Sub-21 pelo placar de 3 a 0, parciais de 25/17, 25/21 e 25/11. Fechando os jogos da manhã, pela Copa Jaguariúna, a equipe Adulta Masculina de Pedreira enfrentou Vinhedo e perdeu por 3 a 1, parciais de 15/25, 25/17, 20/25 e 21/25.

O próximo compromisso do Vôlei Pedreira, comandado pela Professora Elen Uttemberg, será neste domingo, 28 de abril, na cidade de Jacutinga, Minas Gerais, quando a equipe Sub-14 Feminino enfrenta a equipe local em mais uma rodada da Associação Desportiva Regional.