Pedreira terá mais R$ 100 mil para investir em serviços de saúde pública

A Secretaria da Saúde liberou nesta quarta-feira (24) mais R$ 100 mil à prefeitura de Pedreira. O recurso financeiro, resultado de emenda voluntária do deputado Edmir Chedid (DEM) ao orçamento estadual, foi liberado para o custeio dos serviços de atenção básica à saúde. O convênio entre a Secretaria e a administração pública municipal foi assinado no início do mês.

Segundo o parlamentar, a liberação do recurso financeiro está fundamentada num projeto executivo elaborado pela prefeitura, que pode demonstrar a importância do investimento à manutenção e consequente ampliação das ações desenvolvidas em benefício da comunidade. “A finalidade é justamente garantir melhorias no atendimento dos serviços públicos”, completou.

Edmir Chedid comentou que a liberação dos R$ 100 mil também poderá contribuir com as iniciativas instituídas pela administração pública municipal no enfrentamento da pandemia do coronavírus e no tratamento dos pacientes diagnosticados com a Covid-19. “O número de casos no interior tem aumentado. Por isso, este recurso é importante para o município.”

No início deste ano, o parlamentar já havia repassado ao município R$ 100 mil para que a prefeitura pudesse pagar as despesas com a saúde pública. “Apesar das conquistas a Pedreira, já solicitei mais investimentos ao governo estadual para que a prefeitura e as entidades de assistência e desenvolvimento social continuem prestando serviços à comunidade”, concluiu.

Indicações

Assim como Pedreira, o deputado Edmir Chedid também indicou, por meio de emendas voluntárias ao orçamento estadual, o repasse de R$ 500 mil à prefeitura de Bragança Paulista, de R$ 300 mil à prefeitura de Serra Negra e de R$ 200 para a prefeitura de Atibaia. No total, o parlamentar conquistou R$ 3 milhões para as prefeituras de 23 municípios do interior paulista.

Outros 19 municípios já receberam R$ 100 mil a partir da atuação parlamentar pela melhoria da saúde pública, como Águas de Lindoia, Amparo, Bom Jesus dos Perdões, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Piedade, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Socorro, Tuiuti e Vargem.