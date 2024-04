Pedreira vence seus jogos pelo “Campeonato ADR de Vôlei 2024”

Disputando mais uma rodada do Campeonato da Associação Desportiva Regional de Vôlei 2024, as equipes de Pedreira venceram os times das cidades de Amparo e Jacutinga.

No domingo, 21 de abril, em rodada disputada nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia, a equipe Sub-14 Feminina de Pedreira venceu Amparo pelo placar de 3 a 0, já o time Masculino Sub-21 de Pedreira também derrotou Amparo pelo placar de 3 a 0.

Em rodada disutada no domingo, 28 de abril, na cidade de Jacutinga, Minas Gerais, a equipe Sub-14 Feminina de Pedreira venceu a equipe mineira pelo placar de 3 a 0.

“Parabéns a todos os nossos atletas pela excelente campanha no Campeonato da ADR 2024, vamos continuar nos dedicando nos treinamentos visando o título de campeões, tanto no masculino, como no feminino”, destacou na ocasião a Coordenadora do Projeto Vôlei da Secretaria de Esportes e Lazer e do Esporte Clube Santa Sofia, Professora Elen Uttembergue.