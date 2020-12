Pedreirense Maria Luísa disputou o Campeonato Litoral Clássico de Fisiculturismo

A atleta pedreirense Maria Luísa esteve no último sábado, 21 de novembro, disputando o Campeonato Litoral Clássico de Fisiculturismo, na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira.

Na competição, Maria Luísa participou de três categorias, sendo campeã da categoria Figuri, vice-campeã na Performance e também vice da Physique. “Atletas de excelente nível participaram do evento, me preparei muito bem para a competição e para as conquistas. Meu agradecimento a todos os meus colaboradores e a Administração Municipal pelo importante apoio”, enfatizou a atleta Maria Luísa.