Pedro Clerot fecha com vitória fim de semana da F4 Brasil em Interlagos

Piloto da Full Time Sports largou na pole position e venceu neste domingo. Vinícius Tessaro e Lucas Staico fecharam o pódio

O BRB Fórmula 4 Brasil concluiu nesta manhã de domingo (31) a segunda etapa da sua temporada inaugural. Pedro Clerot, da Full Time Sports, largou da pole-position e partiu para a vitória na corrida que finalizou a rodada tripla em Interlagos.

O brasiliense de 15 anos completou uma jornada bastante sólida no autódromo paulistano e triunfou pela segunda vez no fim de semana, novamente com grand chelem: pole, vitória de ponta a ponta e a volta mais rápida da corrida (1min36s774).

Vinícius Tessaro, piloto da Cavaleiro Sports, foi um dos destaques desta manhã e garantiu seu primeiro pódio na mais nova categoria do automobilismo nacional ao completar a disputa em segundo lugar. Lucas Staico, da TMG Racing, completou o top-3 em Interlagos. Richard Annunziata (KTF Sports) foi o quarto, com Ricardinho Gracia (Full Time) em quinto. Luan Lopes, da KTF, terminou em sexto, à frente de Fernando Barrichello (Full Time) e Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro). Lucca Zucchini foi o nono e Nicolas Giaffone finalizou a lista dos dez primeiros.

“Foi um dia muito bom, e acho que a gente acertou tudo nesse fim de semana. A classificação foi a chave para isso tudo. A equipe, sem dúvida, fez um carro incrível, muito bom, então tudo se encaixou, e agora vamos tentar repetir no fim de semana que vem”, declarou o vencedor.

Como fica o campeonato — Com as duas vitórias nesta etapa, Clerot agora soma 126 pontos e sustenta a liderança do campeonato. Lucas Staico pulou para segundo, com 63 tentos, enquanto Nicolas Giaffone (Cavaleiro) tem 49. Ricardo Gracia (Full Time) está em quarto e acumula 48 pontos, contra 38 de Vinícius Tessaro e 30 de Nicholas Monteiro (TMG Racing).

Fernando Barrichello tem 28 (Full Time) e é o sétimo, seguido por Luan Lopes (KTF Sports), com 27, Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro), com 26, e Nelson Neto (Full Time), com 24, na décima posição.

A Fórmula 4 Brasil permanece em Interlagos para a terceira etapa da temporada entre 5 e 7 de agosto.

BRB Fórmula 4 Brasil, etapa 2, Interlagos, Corrida 3:

1º – Pedro Clerot (Full Time Sports), 17 voltas, 27min36s199

2º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), a 9s880

3º – Lucas Staico (TMG Racing) a 13s661

4º – Richard Annunziata (KTF Sports), a 16s813

5º – Ricardo Gracia (Full Time Sports), a 17s315

6º – Luan Lopes (KTF Sports), a 23s521

7º – Fernando Barrichello (Full Time Sports), a 24s485

8º – Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports), a 25s420

9º – Lucca Zucchini (TMG Racing), a 26s051

10º – Nicholas Giaffone (Cavaleiro Sports), a 26s585

11º – Nicholas Monteiro (TMG Racing), a 27s824

12º – Nelson Neto (Full Time Sports), a 31s119

13º – Álvaro Cho (KTF Sports), a 31s505

14º – João Tesser (Cavaleiro Sports), a 53s199

15º – Victor Backes (KTF Sports), a 1min11s371

16º – Aurélia Nobels (TMG Racing), a 1min55s894

Campeonato após duas etapas:

1º – Pedro Clerot, 126 pontos

2º – Lucas Staico, 63

3º – Nicolas Giaffone, 49

4º – Ricardo Gracia, 48

5º – Vinícius Tessaro, 38

6º – Nicholas Monteiro, 30

7º – Fernando Barrichello, 28

8º – Luan Lopes, 27

9º – Felipe Barrichello Bartz, 26

10º – Nelson Neto, 24

11º – Richard Annunziata, 20

12º – Victor Backes, 19

13º – João Tesser, 16

14º – Lucca Zucchini, 14

15º – Álvaro Cho, 2

16º – Aurélia Nobels, 0

(*pontuação extraoficial)

BRB Fórmula 4 Brasil, calendário da temporada 2022:

Etapas – Data – Local – Observação

03 – 07/08 – Interlagos

04 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

05 – 23/10 – Goiânia

06 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB