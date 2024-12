Polícia Militar desarticula esquema de tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 24 de dezembro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou uma operação que resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante um bloqueio de trânsito no Jardim Santo Antônio, quando um veículo Ford Fiesta preto foi parado para fiscalização após o motorista ser flagrado sem o cinto de segurança.

Durante a abordagem, os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo do interior do veículo. Ao questionar o condutor, ele admitiu que havia drogas no carro, indicando uma bolsa preta no banco traseiro. Dentro dela, foram encontrados:

14 porções de maconha;

2 cigarros de maconha prontos para consumo;

49 comprimidos de ecstasy;

1 balança de precisão;

R$ 102,00 em dinheiro;

1 máquina de cartão;

Embalagens tipo zip lock;

2 facas;

1 aparelho celular.

O motorista, que já possuía antecedentes criminais por tráfico, revelou o local onde adquiriu os entorpecentes. Com apoio de outras equipes, a polícia se dirigiu ao Jardim Ipê Amarelo, onde abordou o segundo indivíduo, J., na calçada de sua residência. Embora a revista pessoal não tenha encontrado nada, o odor de maconha vindo do interior da casa chamou a atenção dos policiais.

J. admitiu possuir drogas na residência e afirmou que traficava para sustentar o tratamento de saúde de seu filho pequeno. No forro da casa, os agentes localizaram uma caixa de papelão contendo:

6 tijolos de maconha;

1 porção grande de maconha;

1 balança de precisão.

Ambos os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão formalizou o Boletim de Ocorrência por tráfico de entorpecentes. Os dois permanecem à disposição da Justiça.

A operação foi mais uma demonstração do trabalho ativo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região.