Programação do Natal é estendida até o dia 30 de dezembro

A música, a gastronomia e o artesanato darão o tom na Praça Pádua Salles, na Estância Turística de Amparo, de 27 a 30 de dezembro.

O Fim de Ano em Amparo, da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo trará para o Centro Histórico, atrações musicais da cidade, que movimentarão as noites, a partir das 20 horas, no Palco Hugo Baradel.

O pagode abre os eventos, na sexta-feira, 27, com o Vibe A3. O grupo, já esteve no Carnaval de Amparo, Festival de Inverno e fecha a temporada com mais uma apresentação para quem gosta do samba ao pagode.

No sábado, 28, a música sertaneja dá o tom, com Germano e Giovany. A dupla, que abriu o show de João Bosco e Vinicius, em julho, aqui em Amparo, está de volta para a última apresentação na cidade, em 2.024.

No domingo, 29, a banda de pop rock Go Up se apresenta. Referência no estilo na região, o quarteto é um dos mais requisitados nas casas noturnas e bares.

Fechando a programação, na segunda-feira, 30, o Tempo Livre Rock Cover é a atração, com clássicos do rock internacional e nacional.

Na Pádua Salles, a Praça de Alimentação, o Artesanato, que já estão na programação de Natal, continuarão até o dia 30.

O amparense e o turista também poderão visitar a Casa do Papai Noel, que ficará aberta a visitação. A Pinacoteca e Centro de Informações Turísticas também continuam com a recepção.