Pela primeira vez, oferta de vagas nas creches é maior que a demanda Secretaria de Educação recebeu 4.600 cadastros; as 16 creches do Espaço do Amanhã geram 5 mil vagas

Pela primeira vez, a oferta de vagas na Educação Infantil municipal é maior do que a demanda. Neste ano, a Secretaria Municipal de Educação recebeu 4.600 novos cadastros de interesse por uma vaga na Educação Infantil para 2025. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 24 de outubro.

O município está abrindo 5 mil novas vagas com a entrega das 16 creches do Programa Espaço do Amanhã. Com isso, a cidade totaliza 178 creches e mais de 45 mil vagas. Estas unidades atendem crianças de zero a 5 anos.

“Se falarmos em números absolutos teremos mais oferta do que demanda, uma vez que geramos cinco mil vagas com a construção das 16 creches do Espaço do Amanhã que já foram entregues e quatro delas estão funcionando”, disse o secretário de Educação, José Tadeu Jorge.

Atualmente, as unidades Residencial Cosmos, Città Di Fireneza, Jardim do Lago II e Campo Grande já estão funcionando. Nas próximas semanas começam as aulas na creche da Vila Olímpia. Segundo o secretário, até o início do próximo ano letivo, as outras 11 novas unidades entregues estarão em funcionamento.

Lista dos classificados

No próximo dia 4, será divulgada os nomes dos alunos que solicitaram uma vaga nas instituições colaboradoras e no dia 21 de novembro, para as creches municipais. A lista dos classificados será disponibilizada na página consultaescolas.campinas.sp.gov.br.

Ao acessar a página, basta selecionar o nome da escola que indicou no cadastro e clicar no ícone “detalhes”. O próximo passo é ir até “visualizar lista de espera”. A outra opção de consulta é ir diretamente na escola para obter informações sobre o resultado.

Matrículas

As matrículas para as escolas colaboradoras começam em 5 de novembro, e para as creches municipais no dia 22 de novembro. A partir destas datas, as escolas entram em contato com as famílias para que elas façam as matrículas, que serão realizadas considerando o número de vagas disponibilizadas por cada escola.

As crianças que completam 6 anos até o dia 31 de março de 2025 e que estão matriculadas na rede municipal seguem automaticamente para o ensino fundamental.

Em casos de dúvidas no preenchimento do cadastro ou para mais informações basta ligar para o Disque Educação. O contato é (19) 3766-6900 ou pelo email atendimento@educa.campinas.sp.gov.br