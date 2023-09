Pelo Segundo Dia Consecutivo, PM de Santo Antônio de Posse Desmonta Ponto de Drogas

Operação policial resulta na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e na prisão de traficante

Pela segunda vez consecutiva em dois dias, a Polícia Militar de Santo Antônio de Posse desmantelou um ponto de venda de drogas na cidade, demonstrando um compromisso firme em combater o tráfico de entorpecentes. A operação, ocorrida na Rua Carlos Roberto da Fonseca, culminou na prisão de um indivíduo e na apreensão de uma vasta quantidade de substâncias ilícitas.

No dia 19 de setembro, a Equipe de Rocam esteve em patrulhamento pela área com o objetivo de prevenir atos ilícitos e coibir o tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram dois indivíduos saindo de uma casa. Ao notarem a presença policial, os suspeitos pretendiam fugir, mas as autoridades agiram rapidamente.

Um dos indivíduos retornou à residência e tentou evadir-se, saindo pelo quintal da casa e pulando os telhados das residências vizinhas, tornando impossível sua abordagem. O outro suspeito, posteriormente identificado como AMM, estava com um pacote na mão que jogou ao solo e tentou escapar. No entanto, os policiais o detiveram e realizaram uma busca pessoal, encontrando apenas um aparelho celular.

A investigação se aprofundou quando os policiais verificaram o que havia sido jogado ao solo: uma embalagem transparente contendo 28 eppendorf de cocaína. Próximo ao portão da residência, que estava aberto, encontrou-se um colchão onde foram localizados 353 eppendorf de cocaína, 90 porções de maconha de diversos tamanhos, 137 pedras de crack, 28 eppendorf de maconha sintética (K2), 9 embalagens do tipo ziplock de haxixe, 5 comprimidos de ecstasy, bem como um papel com a contabilidade referente ao tráfico, R$292,00 em notas trocadas e uma camiseta que AMM roubou ser sua.

A residência pertencia à RGO, que afirmou que dentro de sua casa não havia nada de ilícito escondido. Após entrada autorizada, a equipe policial viu o local e não encontrou nenhuma substância ilegal.

Diante das provas, a AMM recebeu voz de prisão e foi prorrogada, junto com a RGO, até a Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna. Lá, a autoridade policial elaborou o flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após as medidas administrativas, o indiciado foi recolhido à cela provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça. RGO foi liberado após prestar seu depoimento.

Total das Apreensões:

380 eppendorf de cocaína, totalizando 313 gramas

137 pedras de crack, totalizando 45 gramas

90 porções de maconha, totalizando 392 gramas

5 comprimidos de ecstasy, totalizando 3 gramas

28 microtubos de maconha sintética (K2), totalizando 23 gramas

9 embalagens ziplock de haxixe, totalizando 15 gramas

R$292,00 em espécie, em notas diversas

A ação da Polícia Militar de Santo Antônio de Posse demonstra um firme compromisso com o combate ao tráfico de drogas na região, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade local. A operação bem sucedida e comprovada na desarticulação de mais um ponto de venda de entorpecentes, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade na cidade.