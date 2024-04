Pelo terceiro ano, projeto estará disponível de 27 de abril a 11 de maio; nove empresas cadastraram oportunidades para diversas áreas de atuação

De 27 de abril a 11 de maio, o Parque Dom Pedro receberá o Projeto Oportunidades Especiais, que promove o encontro entre empresas que possuem programa de inclusão e pessoas com deficiência em busca de oportunidade no mercado de trabalho ou recolocação profissional. O local funcionará todos os dias, inclusive aos finais de semana, com monitores especializados atendendo os interessados gratuitamente, contando também com intérprete de libras.

No quiosque, localizado no Anel Águas, estarão disponíveis vagas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade (ensino médio, técnico e superior). Além disso, o projeto cadastra os currículos também para vagas futuras nas instituições parceiras, que neste ano são: ALLOS, Arcos Dorados, Sotreq, Grupo DPSP, Belgo, Neoenergia, Solistica, CPFL e Roca. Este é o terceiro ano consecutivo que o Parque Dom Pedro recebe o projeto. Somente em 2023, 250 pessoas se inscreveram no quiosque. Destes candidatos, 175 não estavam trabalhando no momento da inscrição.

“Temos a honra de acolher mais uma vez este projeto, que é tão importante para a inclusão. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comprovam que as pessoas com deficiência têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do shopping, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina, também adepta ao projeto.

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, 5,1 milhões de pessoas com deficiência estavam na força de trabalho e 12 milhões estavam fora em 2022. Ao todo, o país possui cerca de 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais de idade com algum tipo de deficiência, o que representa 9% da população nessa faixa etária.

“Sabendo desta realidade, o Parque Dom Pedro tem o compromisso de investir em eventos e facilidades que visam a inclusão não apenas no âmbito profissional, mas também proporcionando uma experiência de lazer, para que todos possam viver momentos incríveis”, afirma Taís. Entre as iniciativas do shopping estão a sessão azul, voltada para pessoas com sensibilidade sensorial, empréstimo de fones antirruído, cadeiras de roda e motorizadas, e vagas especiais para PCD e pessoas com pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

O Projeto Oportunidades Especiais também oferece informações de utilidade pública em seu site, como notícias do mercado de trabalho, dicas de cursos profissionalizantes para PCD, aposentadoria especial e equipamentos que facilitam a inclusão no ambiente de trabalho.

Serviço – Oportunidades Especiais no Parque Dom Pedro (evento gratuito)

Data: de 27 de abril a 11 de maio

Horário: das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado; das 12h às 20h aos domingos

Local: Anel Águas (em frente ao O Boticário)

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jd. Santa Genebra – Campinas/SP

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões de vendas.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.