Pesquisa coordenada pelo Estado e Zoonoses Municipal busca presença do mosquito palha em Cosmópolis

O CCD (Centro de Controle de Doenças), órgão ligado à Secretaria de Saúde do Governo Estadual, vai distribuir 10 armadilhas para insetos em algumas regiões da cidade, com o objetivo de saber se Cosmópolis possui o mosquito palha, vetor da Lutzomya Visceral Americana (LVA).

As ações de pesquisas têm o apoio da Equipe de Controle de Vetores da Unidade de Vigilância de Zoonoses Municipal.

As armadilhas funcionam com energia elétrica e possuem iluminação, atraindo os insetos, que ficam presos ao se aproximarem, operando por uma noite, após o anoitecer.

Na manhã seguinte, a equipe responsável vai até o local para retirar os mosquitos, conferindo se há presença de Lutzoyia longipalpis (também conhecido como ‘flebótomo’ ou ‘mosquito palha’).

O mosquito palha tem hábitos noturnos, e se existir a espécie na área urbana as armadilhas indicarão a presença deste vetor.

Atualmente, não existe nenhuma identificação do vetor em Cosmópolis, e o trabalho que será realizado pretende constatar essa informação.

A instalação das armadilhas será efetivada em algumas residências, principalmente naquelas onde existem amplos quintais sombreados, ricos em matéria orgânica em decomposição, como folhas e frutos, e também com animais domésticos.

Os flebótomos vetores da LVA vivem em ambientes de solo sombreado e úmido, diferente do mosquito da dengue, que se reproduz em água parada. Na área urbana, o cão é o principal reservatório da leishmaniose visceral.

O mosquito palha transmite a doença ao homem somente após picar o animal contaminado.