Pessoas acima de 18 anos começam a receber vacina Contra Covid em Holambra

A Prefeitura de Holambra irá aplicar nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em moradores acima de 18 anos. O atendimento acontece no Salão da Terceira Idade entre 8h e 12h e das 13h às 15h. Não é necessário agendamento, basta ir até o local com documento oficial com foto e CPF.

“Serão mais dois dias de imunização para que todos os holambrenses que ainda não conseguiram se vacinar assegurem a proteção”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Realizaremos o atendimento em um sábado para garantir que ninguém, em função de compromissos assumidos durante a semana, fique de fora dessa campanha tão importante. A vacinação é essencial na luta contra a doença”.

Na última semana, balanço divulgado pelo Departamento Municipal de Saúde revelou que 54,6% da população já possui o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Ou seja: já receberam duas doses ou o antígeno de dose única. E 83,6% dos holambrenses contam com uma dose do imunizante. A cidade registrou, desde o início da pandemia, 2.076 casos da doença e 15 mortes.