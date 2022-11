PF acredita que ‘rastrear dinheiro’ é a melhor forma de chegar aos ladrões

O diretor da Polícia Federal na metrópole, Edson Geraldo de Souza, a técnica chamada de “Follow the money” (siga o dinheiro, em inglês) é o que existe de mais moderno atualmente na investigação de crimes contra o patrimônio. Através do rastreio do destino que foi dado ao montante roubado, é possível identificar os envolvidos no crime de maneira mais fácil do que uma investigação apenas por depoimentos ou imagens de circuito de segurança.