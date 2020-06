Pianista Leoni Pepe D’Adderio é atração da próxima live #VamosDeMúsica

O pianista Leoni Pepe D’Adderio, conhecido por trabalhos com grandes nomes da música brasileira como Flavio Venturini, Guilherme Arantes e Daniel, é a atração da live #VamosDeMúsica, que acontece na próxima sexta-feira (5), às 15h. O músico apresentará clássicos do piano nacional desde Chiquinha Gonzaga passando por Villa-Lobos até Gilberto Gil. Leoni promete um show intimista com jogos musicais, dicas sobre estudo do piano e respostas às principais dúvida da audiência.

O evento é uma iniciativa da Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição responsável pelos polos do Projeto Guri no interior, litoral e Fundação CASA. Maior programa sociocultural brasileiro, o Projeto Guri é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A live estará disponível no facebook da Sustenidos.

D’Adderio é pianista, arranjador e compositor. Tem bacharelado em piano, pós-graduação em ensino de piano e arranjo. Em Londres, estudou composição para filmes na Goldsmiths University of London, gravação em estúdio na Academy of Contemporary Music e produção musical na Citylit University. Como arranjador, escreve para orquestras na Europa e por todo o Brasil, além de parcerias com cantores consagrados da música popular brasileira. Ele também é supervisor de canto coral do Projeto Guri na Regional Marília.

A ação “#VamosDeMúsica” é uma campanha realizada pela Sustenidos que tem como intuito trazer conteúdos culturais diversificados e, com isso, promover, com excelência, o desenvolvimento humano de gerações em formação. Com a iniciativa, a organização pretende, ainda, mostrar o resultado dos programas que administra, como Projeto Guri, Festivais Imagine Brazil e Ethno Brazil e o MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange).

Além da participação de alunos e ex-alunos do Projeto Guri, e profissionais da Sustenidos, também há participação de diversos artistas. As Lives acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 15h, na página do Facebook da Sustenidos.

Para conferir as exibições anteriores ou ficar por dentro das próximas acesse:

Serviço: Live ‘O piano brasileiro’, com Leoni Pepe D’Adderio

Quando: 5 de junho

Horário: 15h

Página: https://www.facebook.com/Sustenidoscultura/