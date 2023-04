Pilotos cosmopolenses são classificados em campeonato de Indaiatuba

Aconteceu no sábado (22) e domingo (23), a ‘2° Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross’, realizado na cidade de Indaiatuba, classificando nas competições inúmeros pilotos cosmopolenses.

O campeonato foi concorrido na pista de Bicicross ‘Luís Cláudio Katayama’, localizada nas imediações da Prefeitura, organizada pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross), reunindo mais de 400 competidores do Estado.

Na sequência os pilotos e categorias classificados.

Fernando Ramos Proença – 1° colocado men 17/24 anos.

Maurici Custódio da Silva – 1° colocado Cruiser 45/49 anos.

Lucas Almir do Amaral – 2° colocado Master.

Antônio Barbosa – 2° colocado men 30/39 anos.

Miguel Henrique Reis – 2° colocado novatos 9/10 anos.

João Lucas Tozelli do Amaral – 3° colocado Boys 8 anos.

Andrey Silva Araújo – 3° colocado novatos 13/14 anos.

Anderson Barros Santana Nogueira – 3° colocado novatos 17/39 anos.

Félix Silva Oliveira de Andrade – 4° colocado men 25/29 anos.

Lucas Eduardo Athanasio da Silva – 4° colocado novatos 9/10 anos.

Maurici Custódio da Silva – 5° colocado men 40/49 anos.

Filipe Gildo Miranda da Silva – 5° colocado men 25/29 anos.

Gabriel Elias Barbosa – 5° colocado Cruise 17/29 anos.

João Henrique Rodrigues Sabalo – 5° novatos até 6 anos.

Isabella Vitória da Silva Lima – 5° colocada Girls 11/12 anos.

Miguel Barreto de Souza – 6° colocado Boys 7 anos.

Miguel Moraes Veronezi – 6° colocado novatos 11/12 anos.

Rafael Henrique Salles Sampaio – 7° colocado Boys 11 anos.

Vinicius de Oliveira Postal – 8° colocado men 25/29 anos.

Marcio Rodrigo de Souza – 8° colocado men 30/39 anos.

Manoela Corrêa Viegas – 8° colocada Girls 11/12 anos.

Gabrielly Eduarda Silva Braga – 8° colocada Girls 13/14 anos.

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza os pilotos pelas excelentes classificações.