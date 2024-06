Pilotos de Cosmópolis se Destacam na 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross em Paulínia

Aconteceu no sábado (08) e domingo (09), a ‘4ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross’, sediada em Paulínia, classificando diversos pilotos cosmopolenses. O evento é organizado pela APBMX (Associação Paulista de Bicicross), disputado no ‘Complexo Poliesportivo “Ettore Di Blásio’, reunindo atletas de diversas cidades do Estado.

Confira os pilotos cosmopolenses classificados na importante etapa: Matheus Rodrigues Pereira 1° colocado Novatos 13/14 anos Maurici Custódio da Silva 1° colocado cruizer 45/49 anos Jonatas Fernando Freire 1° colocado cruizer 40/44 anos Elber Moreira Soares 2° colocado men 30/39 anos João Lucas T. Do Amaral 2° colocado Boys 9 anos Lucas Almir do Amaral 2° colocado Master Isabella Vitória da Silva 3° colocada Girls 11/12 anos Fernando Ramos Proença Neto 3° colocado men 25/29 anos Rafael H. Salles Sampaio 4° colocado Boys 12 anos Marcio Mendonça 4° colocado cruizer 50/54 anos Flávio H. Soares Filho 4° colocado Novatos 13/14 anos Felix de Oliveira Andrade 4° colocado men 25/29 anos Gabrielly Eduarda Silva Braga 5° colocada Girls 13/14 anos Miguel Henrique Reis 5° colocado Boys 10 anos Antônio Barbosa 5° colocado men 30/39 anos Filipe Gildo Miranda 5° colocado men 25/29 anos Maurici Custódio da Silva 5° colocado men 40/49 anos Gael Felipe da Silva 6° lugar PRÉ bike Manuela Correa Viegas 6° colocada Girls 11/12 anos Matheus Suzuki Furlanetto 7° colocado Boys 16 anos

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza os pilotos pelas classificações!