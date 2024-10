Pilotos itapirenses sobem no pódio da etapa final da Hill Climb Brazil

A temporada 2024 da Hill Climb Brazil foi finalizada neste sábado (19) com a realização da etapa de Monte Alegre do Sul (SP) e contou com a participação dos pilotos itapirenses Maurício Sabbag, Rodrigo Silva e Adelmo Rizzo, que garantiram presença no pódio de suas categorias.

A competição popularmente conhecida como subida de montanha foi disputada no percurso Rodovia Enzo Perondini, que liga Monte Alegre do Sul à Serra Negra (SP), reunindo 31 pilotos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Entre os representantes de Itapira, Maurício Sabbag cravou o melhor tempo. Pilotando a Porsche 922, anotou em sua melhor subida o tempo de 2min42,63seg, ficando com a segunda posição no Top Five e faturando o primeiro lugar na Categoria Turbo.

Nas quatro etapas disputadas nesta temporada, ele garantiu o primeiro lugar da categoria em duas delas e foi o segundo colocado em outras duas e agora aguarda a confirmação da organização para comemorar o título da temporada.

Rodrigo Silva acelerou a Caravan/Old Stock na Categoria Racing e foi o terceiro colocado, anotando o tempo de 2min50,75seg em sua melhor subida. O piloto também briga pelas primeiras posições da sua categoria nesta temporada.

Adelmo Rizzo encarou a etapa a bordo do VW/Jetta na Categoria Turbo e cravou o tempo de 2min56,97seg em sua melhor subida. O itapirense foi o terceiro na sua categoria.

Além da prova em Monte Alegre do Sul, a temporada 2024 da Hill Climb Brazil colocou os pilotos para acelerar nas etapas de Mairiporã, Lindoia e Águas de Lindoia. O resultado final da temporada deve ser anunciado em dezembro a premiação aos melhores acontecerá em janeiro, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo (SP).