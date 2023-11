Pinacoteca Municipal recebe exposições do Amparo em Foco

A Pinacoteca Municipal “Dr. Constâncio Cintra” recebe, até o dia 20 de novembro, as exposições fotográficas que fizeram parte da programação do festival de fotografia Amparo em Foco, realizado no mês de outubro na Praça Pádua Salles. O espaço cultural é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h. Aos sábados, domingos e feriados, funciona das 09h às 12h e das 13h às 18h.

Compostas por sete exposições, sendo uma coletiva nacional e outras seis de artistas convidados para o evento, as imagens apresentadas pelos artistas visuais, fotógrafos e pesquisadores permeiam desde os processos analógicos e técnicas de impressões do século XIX, às intervenções digitais produzidas através do uso da inteligência artificial. Confira abaixo uma breve sinopse de cada exposição para você conferir com seus amigos e familiares.

“Retratos”

Com imagens de diversas partes do país, a exposição coletiva apresenta a diversidade de olhares brasileiros. Para o festival Amparo em Foco, a convocatória recebeu 469 fotografias de 131 artistas de todo o Brasil.

“Terra Terreno Território”

A mostra é composta por obras com temática dos povos nativos, na qual a artista Dani Sandrini utiliza duas técnicas de impressão fotográfica do século XIX para propor uma reflexão sobre o indígena em grandes cidades na atualidade.

“Faces Prateadas”

Etnias, faixas etárias, gêneros – pessoas. Na retratação de faces plurais com resultado final prata (da emulsão de prata), o fotógrafo Antonio Neto verifica e analisa o comportamento do filme / papel sob cada face, dando o nome ao projeto.

“Future Earth”

O arquiteto e artista visual William Kass traz um repertório criativo a respeito do futuro da humanidade, através do uso da inteligência artificial. Cidades verdes e sociedades biônicas, seres botânicos e mutações são algumas das suas intervenções.

“Pruuu”

Com uso da Inteligência Artificial, cada imagem da artista Daniela Lucheta captura a beleza da fusão entre a natureza e a tecnologia, desafiando as fronteiras do possível com o uso da inteligência artificial.

“Oxóssi Libertado”

Apresentado pelo fotógrafo, professor e pesquisador Guilherme Zullo, a mostra traz questões relacionadas à memória, à resistência, à tradição e aos ecos da cultura africana, assim como o violento processo de escravidão.

“Flowage”

As inquietações em torno da natureza do tempo e a busca incessante por perspectivas renovadas de vida constituíram a chama inspiradora da artista visual Leticia Volpi, dando vida à série de fotografias.

SERVIÇOS:

Local: Pinacoteca Municipal “Dr. Constâncio Cintra”

Endereço: Praça Pádua Salles, Centro de Amparo, São Paulo

Quando: até 20 de novembro de 2023.

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h as 16h;

sábados, domingos e feriados das 09h às 12h e das 13h às 18h.

Entrada Gratuita.