Piracicaba e Mogi Mirim recebem 3ª edição do Projeto Moedinha

_Evento traz app com jogo embasado nos 17 ODS da ONU, além de teatro e

oficinas_

O desenvolvimento sustentável é tema da 3ª edição do Projeto

Moedinha, que circulará a partir de outubro pelas cidades de Piracicaba

e Mogi Mirim, levando a peça teatral “Moedinha” para escolas municipais

e estaduais, além de oficinais de formação para professores. O

projeto de educação financeira, lançado em 2019 pela Sicoob Cocre,

traz neste ano uma novidade que promete levar ainda mais interação

para os participantes. O destaque vai para um aplicativo em formato de

jogo contendo perguntas que passeiam pelas áreas do cooperativismo e da

educação financeira, embasadas nos 17 objetivos do desenvolvimento

sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidades (ONU). Pelo

menos quatro escolas nas duas cidades serão contempladas com o projeto.

Estão marcadas duas apresentações teatrais em cada uma das

instituições. Por meio das peças, as crianças terão a oportunidade

de conhecer e compreender um pouco mais da educação financeira.

As oficinais de formação dos professores vão ser ministradas neste

ano pela Dra. Me. Mariana Cunha e ganharão o reforço do jogo obtido

por meio do aplicativo Moedinha. A ideia é fazer com que os formadores

estejam aptos a levar a educação financeira para as crianças de uma

maneira leve e descontraída. “Saímos do jogo de tabuleiro, que

funcionava muito bem, para o app, porque acreditamos na força do

digital no nosso dia a dia”, explica Mariana.

“Investir em educação financeira já na infância gera inúmeros

benefícios que refletem na formação de um adulto mais consciente e

responsável em relação às finanças em geral. Acreditamos que essa

seja uma das formas que a Cocre contribui ativamente com o

desenvolvimento sustentável e reforça o seu posicionamento no

cumprimento do quinto princípio do cooperativismo que é a educação,

formação e informação”, ressalta Fernanda Mella, gerente de ESG.

“O Cooperativismo tem o poder de transformar as comunidades onde está

inserido, promovendo inclusão financeira e elevando o índice de

desenvolvimento dessas localidades. Nosso papel é contribuir para que o

mundo se torne melhor, um pedacinho por vez, através da educação, da

nossa participação para que essa e as futuras gerações compreendam

que é possível prosperarmos juntos”, afirma Gislaine Xavier,

Superintendente de Gestão da Estratégia da Sicoob Cocre.

O Projeto Moedinha é uma iniciativa da Sicoob Cocre, realizado pela MR2

Cultural, com apoio da Think Projetos e tem como objetivo aproximar a

educação financeira das crianças. Por esse motivo, desde 2019, a

iniciativa vem circulando pelas escolas da região de Piracicaba,

reforçando por meio de peças teatrais a importância de ações

simples no dia a dia que podem transformar uma realidade. A formação

dos professores é tão importante quanto a das crianças, justamente

pelo fato desses profissionais poderem se tornar agentes transformadores

na sociedade onde vivem. “Acreditamos muito neste projeto e nos

orgulhamos dos resultados, porém queremos torná-lo cada vez maior”,

reforça o diretor executivo da Sicoob Cocre Nivaldo José Camillo de

Oliveira.

Sobre a Sicoob Cocre:

A Cocre integra o Sistema Sicoob. A instituição oferece soluções

financeiras para os setores de agronegócio, comércio, serviços e

indústria, além de pessoas físicas, disponibilizando aos cooperados

todos os serviços e produtos do sistema bancário nacional e com a

fiscalização do Banco Central.

Hoje atua em 16 municípios dos Estados de São Paulo, tendo como sede a

cidade de Piracicaba, onde sua história começou, em 1969. Conta com

uma estrutura de atendimento distribuída em 16 municípios, totalizando

21 agências, mais a Unidade Administrativa (UAD) e o Espaço de

Negócios, locados em Piracicaba. Além disso, por meio das plataformas

digitais, a cooperativa pode atender clientes em todo o território

nacional.

A atuação social está presente no dia a dia da cooperativa.

Atualmente, a Cocre conta com 16 projetos sociais ativos, que envolvem

palestras, apresentações, oficinas, apoios e campanhas de

arrecadação de mantimentos e agasalhos.

A Cocre, Cooperativa de Crédito do Sistema Sicoob, solidificou-se

garantindo aos seus cooperados uma vasta vantagem competitiva em

relação às outras empresas privadas do setor financeiro, do mesmo

modo responsabilizou-se pela promoção do desenvolvimento econômico e

social da comunidade ao longo de seus 53 anos de existência.

O cooperativismo é um movimento, uma filosofia de vida e um modelo

socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar

social. Seus referenciais fundamentais são: participação

democrática, solidariedade, independência e autonomia.

É um sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital.

Visa às necessidades do grupo e não o lucro. Busca prosperidade

conjunta e não individual. Estas diferenças fazem do cooperativismo a

alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e

justiça entre os participantes. Saiba mais em:

https://www.cocre.com.br/

Serviço:

Piracicaba e Mogi Mirim recebem em outubro 3ª edição do Projeto

Moedinha

Data: 03/10/22

Local: Piracicaba – E.E. PROF. JAÇANÃ A. PEREIRA GUERRINI

Horário: apresentações de teatro às 10 e 14 horas

Data: 04/10/22

Local: Piracicaba – E.M. PROF. ADA BUSELLI NEME

Horário: apresentações de teatro às 10 e 14 horas e oficina das 14

às 15 horas

Data: 05/10/22

Local: Mogi Mirim – EMEB MARIA NILSEN

Horário: apresentações de teatro às 10 e 14 horas e oficina das 10

às 11 horas

Data: 06/10/2022

Local: Mogi Mirim – EMEB DONA SINHAZINHA

Horário:apresentações de teatro às 10 e 14 horas

Data: 07/10/22

Local: Piracicaba – E.E. PROF. JAÇANÃ A. PEREIRA GUERRINI

Horário: oficina ON-LINE das 15 às 16 horas

Data: 07/10/2022

Local: Mogi Mirim – EMEB DONA SINHAZINHA

Horário: oficina ON-LINE das 15 às 16 horas