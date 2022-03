Pix facilita dia a dia de empresas de Food Service e faz elas driblarem as altas taxas dos bancos

O Pix revolucionou a forma do brasileiro realizar transações bancárias. Há quase dois anos em funcionamento, a modalidade trouxe uma série de benefícios, como agilidade, menos burocracia e redução de taxas de transferência, que em outras modalidades, como TED e DOC, geram custos muitas vezes altos.

E não foi apenas para pessoas físicas que o Pix trouxe benefícios. Para empresas e comércio, foi também uma maneira de reduzir o pagamento de taxas até mesmo com as famosas “maquininhas” de débito, que também cobram taxas e reduzem o lucro da venda.

Como as transações Pix são feitas via internet, a integração com sistemas automatizados de gestão se tornou uma realidade. Atenta à demanda de alguns clientes, a Golden IT desenvolveu um sistema que permite que os clientes realizem o recebimento da venda de mercadorias mercadoria através dessa modalidade, agilizando processos sem a necessidade de boletos.

“Trabalhamos com muitos clientes do ramo de Food Service, que fazem entregas e recebem à vista. Agora eles já podem sair com o QR Code impresso no pedido e em segundos é possível realizar o recebimento pela mercadoria vendida sem nenhuma dor de cabeça”, afirma Áureo Bordignon, CEO da Golden IT.

Bordignon explica que muitas vezes o processo se tornava moroso, pois o motorista chegava com o pedido, apresentava o boleto (cada boleto gerado já gerava um custo extra), aguardava o pagamento e só depois dava baixa no sistema. Com a integração do sistema, agora o pagamento já é feito via aplicativo, automaticamente o processo é integrado com a nota fiscal e a conciliação é feita imediatamente, baixando o “contas a receber” e alimentando o saldo bancário.

Para tornar a operação extremamente viável, a Golden IT buscou a parceria de uma fintech, a TecnoPay, para intermediar as transações. Isso porque as taxas para clientes com CNPJ são diferentes das taxas de pessoas físicas e, assim, se fosse usado o Pix de bancos diversos, o processo todo ficaria mais caro.

Por esta razão, é preciso que o cliente abra uma conta na TecnoPay. O processo é bem simples e a Golden IT faz uma assessoria durante os trâmites de abertura da conta.

Outras facilidades com o pagamento via Pix

Para tornar o processo mais simples, a Golden IT desenvolveu um aplicativo para informar ao motorista que a conta foi paga. Assim, o profissional pode seguir tranquilamente realizando outras entregas, acompanhando tudo através do seu dispositivo mobile.

A parte de emissão do Pix poderá ser feita pela empresa no sistema de gestão da Golden IT, seja pela tela de contas a receber ou pelo pedido de venda ou, ainda, pela nota fiscal; e a baixa será feita pela tela normal do sistema.

Outra vantagem é a possibilidade de gerar um Pix com agendamento. Para os clientes que têm prazo de pagamento, por exemplo, para 20 dias após o recebimento, a transação fica agendada e pode ser acompanhada via plataforma.