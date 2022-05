Pizzaria Big Boca comemora primeiro aniversário em Jaguariúna e projeta expansão

Unidade de Jaguariúna é a 11ª da rede cujo lema é “despertar sorrisos e a satisfação dos clientes”

Fundada há 16 anos, a Rede de Pizzarias Big Boca está completando seu primeiro ano de vida em Jaguariúna com alta expectativa de crescimento na cidade. “Estamos com uma campanha para fazer parte da história do município, das pessoas, dos nossos clientes, cuidando desse relacionamento com proximidade”, comenta Rodrigo Amorim, CEO da Rede.

O empresário revela que estar em Jaguariúna sempre foi um sonho que o destino fez com que acontecesse em plena pandemia. “Almejávamos concretizar esse sonho havia pelo menos 2 anos. Chegamos primeiro a Campinas e crescemos 60% no período da pandemia, porém sem jamais tirar os olhos de Jaguariúna”, relembra Rodrigo Amorim, cofundador da Rede, elencando as qualidades da cidade – “um município em crescimento exponencial e perfil do público que se encaixa com a nossa marca” – além das vantagens logísticas pela proximidade com a matriz.

Rodrigo é um empreendedor em constante busca por oportunidades e que enxerga no fator “pessoas” o elemento primordial para seu negócio prosperar. Por isso segue como um mantra a frase com que define sua rede desde que a primeira pizza foi servida, que é valorizar a experiência pessoal de cada cliente e proporcionar sua máxima satisfação, seja ele servido na loja ou no delivery. “Nosso propósito não é ser uma marca que vende pizzas para pessoas, e sim uma marca de pessoas que vendem pizza. Mais que um slogan, isso transforma totalmente o conceito de somente vender pizza, já que nosso propósito é gerar sorrisos e encantar as pessoas, criando uma experiência inesquecível para cada um de nossos clientes”, detalha.

Ele tinha apenas 20 anos e vivenciado alguma experiência como garçom quando se uniu ao tio pizzaiolo para empreender no ramo de pizzaria, inaugurando a primeira unidade da rede na cidade de Mogi Mirim, em 2006. Uma década e meia depois já administra 11 unidades e gerencia cerca de 250 colaboradores, incluindo as equipes que atuam na indústria central de alimentos, na fábrica de massas, nos escritórios administrativos e nos departamentos de marketing e logística que servem a rede.

E como continuar crescendo sem perder a essência e mantendo a qualidade? “Levando treinamento periódico, avaliando processos, criando planos de ação para melhorias contínuas. Nosso atendimento é padronizado e humanizado em todas as nossas lojas. A produção de massas e insumos é centralizada, o que garante o alto padrão de qualidade por igual em toda a rede. Mas nada disso seria suficiente sem uma incansável busca por superar as expectativas das pessoas e despertar sorrisos. É isso que nos move dia após dia”, resume.

