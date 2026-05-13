PM apreende grande quantidade de drogas durante ação em Cosmópolis

Entorpecentes estavam escondidos em uma área próxima a uma mata no bairro Cidade Alta

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma ação realizada na noite de terça-feira (12), no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando receberam informações de que alguns indivíduos teriam fugido em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura.

Diante da atitude suspeita, a equipe entrou em uma viela da comunidade para averiguação e iniciou buscas pelo trajeto utilizado pelos suspeitos durante a fuga.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma sacola plástica escondida próxima a uma bananeira. No interior dela foram encontrados diversos entorpecentes já fracionados e embalados para comercialização, além de dinheiro em moedas.

Ao todo, foram apreendidos 106 porções de maconha, 108 pedras de crack, 40 porções de dry, 241 microtubos com cocaína, quatro comprimidos de ecstasy e R$ 20,60.

Todo o material foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a apreensão das drogas foi registrada pela autoridade competente.

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