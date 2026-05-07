Saúde disponibiliza vacina contra a dengue para pessoas de 59 anos e trabalhadores da saúde a partir de segunda-feira
A Prefeitura de Holambra vai disponibilizar, a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan para pessoas com 59 anos e também para trabalhadores da saúde das redes pública e particular.
A imunização será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, nas unidades de saúde Santa Margarida e Imigrantes. A vacina é aplicada em dose única.
De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcello Iglesias, a iniciativa fortalece as ações de prevenção no município. “A vacina chega como uma aliada importante no enfrentamento à dengue. Estamos atuando para proteger a população e reduzir o impacto da doença em nossa rede de saúde”, afirmou ele. “A vacinação é uma ferramenta importante, mas não substitui os cuidados no dia a dia. É essencial que a população continue eliminando possíveis criadouros do mosquito”, destacou.
Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo ou manchas vermelhas na pele, a orientação é procurar a unidade de saúde o mais rapidamente possível. Mais informações podem ser obtidas junto à Vigilância Ambiental pelo telefone (19) 3802-7978.
Holambra registrou este ano 29 casos da doença.
Como combater o mosquito:
Evitar água parada em calhas, ralos e recipientes
Não acumular lixo e manter lixeiras sempre fechadas
Substituir a água dos pratos de plantas por areia
Lavar e esfregar potes e vasilhas de animais ao menos uma vez por semana
Manter caixas-d’água bem vedadas
Principais sintomas da dengue:
Febre alta
Dor de cabeça
Dor atrás dos olhos
Dores nos ossos e articulações
Manchas vermelhas pelo corpo