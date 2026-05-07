Saúde disponibiliza vacina contra a dengue para pessoas de 59 anos e trabalhadores da saúde a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Holambra vai disponibilizar, a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan para pessoas com 59 anos e também para trabalhadores da saúde das redes pública e particular.

A imunização será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, nas unidades de saúde Santa Margarida e Imigrantes. A vacina é aplicada em dose única.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcello Iglesias, a iniciativa fortalece as ações de prevenção no município. “A vacina chega como uma aliada importante no enfrentamento à dengue. Estamos atuando para proteger a população e reduzir o impacto da doença em nossa rede de saúde”, afirmou ele. “A vacinação é uma ferramenta importante, mas não substitui os cuidados no dia a dia. É essencial que a população continue eliminando possíveis criadouros do mosquito”, destacou.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo ou manchas vermelhas na pele, a orientação é procurar a unidade de saúde o mais rapidamente possível. Mais informações podem ser obtidas junto à Vigilância Ambiental pelo telefone (19) 3802-7978.

Holambra registrou este ano 29 casos da doença.

Como combater o mosquito:

Evitar água parada em calhas, ralos e recipientes

Não acumular lixo e manter lixeiras sempre fechadas

Substituir a água dos pratos de plantas por areia

Lavar e esfregar potes e vasilhas de animais ao menos uma vez por semana

Manter caixas-d’água bem vedadas

Principais sintomas da dengue:

Febre alta

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Dores nos ossos e articulações

Manchas vermelhas pelo corpo