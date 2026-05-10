Etec abre inscrições para curso técnico em Agricultura em Holambra

Foto Ilustrativa

Curso gratuito será realizado no período noturno e receberá alunos de Holambra e cidades da região

A Etec Pedro Ferreira Alves está com inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre de 2026 para o curso técnico gratuito em Agricultura, oferecido na Classe Descentralizada de Holambra.

O curso será realizado no período noturno na escola do bairro Imigrantes e contará com atividades práticas em alguns sábados, ampliando a experiência dos alunos na área agrícola.

Segundo as informações divulgadas pela instituição, estão disponíveis 30 vagas para estudantes interessados de Holambra e também de cidades da região. O curso é voltado para jovens e adultos que já concluíram o segundo ano do Ensino Médio ou que já finalizaram os estudos.

As inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio. Já o exame do vestibulinho está marcado para o dia 21 de junho.

A Etec também informou que houve período para solicitação de redução da taxa de inscrição entre os dias 15 e 22 de abril.

Os interessados podem obter mais informações pelo site oficial www.pfalves.com.br ou pelo perfil da instituição nas redes sociais @etecpedroferreiraalves.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação técnica gratuita e fortalecer a qualificação profissional voltada ao agronegócio e à agricultura regional.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12