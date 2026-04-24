PM apreende mais de 600 porções de drogas em operação em Cosmópolis

Ação contou com apoio da Guarda Municipal e Canil em ponto já monitorado por denúncias de tráfico

Uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na apreensão de mais de 600 porções de drogas na quinta-feira, 23 de abril, em Cosmópolis.

Durante patrulhamento em um ponto já conhecido pelas autoridades por denúncias frequentes de tráfico, os policiais identificaram um suspeito que fugiu ao perceber a aproximação da viatura, seguindo em direção a uma área de vegetação próxima a um córrego. Após buscas, o indivíduo foi localizado e identificado como um adolescente, que afirmou estar no local com outras pessoas fazendo uso de entorpecentes.

Com apoio da Guarda Municipal e do Canil, foi realizada uma varredura nas imediações, onde os agentes localizaram sacolas contendo centenas de porções de drogas, além de anotações que podem estar relacionadas à atividade de tráfico.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial. Após os procedimentos, o adolescente foi liberado e entregue à sua responsável legal.

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