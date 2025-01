PM de Artur Nogueira apreende veículo dublê e detém suspeito de receptação

Na manhã de 19 de janeiro, a Polícia Militar de Artur Nogueira atendeu a uma ocorrência envolvendo um veículo Fiat Argo 2024 de cor branca, que possuía características de ser um “dublê”. A apreensão ocorreu em frente a uma agência bancária, após informações prévias indicarem irregularidades no automóvel.

Os policiais encontraram o veículo estacionado e localizaram o proprietário, identificado como C., no interior da agência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em posse do suspeito, que informou ter adquirido o veículo por R$ 15.000,00.

A equipe realizou a verificação dos sinais identificadores do Fiat Argo e identificou inconformidades em relação ao padrão original. Uma pesquisa detalhada via COPOM revelou que o veículo original estava registrado na cidade de São Vicente/SP. Além disso, o automóvel em questão constava com uma queixa de roubo registrada em 12 de setembro de 2024, no município de Diadema/SP.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido, e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira. Após os procedimentos legais, C. permaneceu à disposição da Justiça.