PM de Mogi Guaçu Captura Procurado: Indivíduo de 45 Anos Preso por Crime de Furto

Na tarde da última segunda-feira, 27 de novembro, a Equipe de Força Tática da 1ª Cia PM de Mogi Guaçu desempenhou um papel crucial na captura de um indivíduo procurado pela justiça durante um Patrulhamento Tático no bairro Roseira, com o intuito de prevenir atividades ilícitas na região.

As informações obtidas indicavam que um indivíduo identificado como R., de 45 anos, estaria residindo em uma Chácara na área. Ao realizar diligências no local, os policiais entraram em contato com moradores locais que confirmaram conhecer R., mas dizendo que havia recentemente se mudado para as vizinhanças do bairro Vila São Carlos.

Com base nessas informações, a equipe deslocou-se para o novo local indicado e conseguiu avistar R. na via pública, acompanhado por sua companheira, AC no momento da abordagem. R. foi encaminhado a uma busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse.

Contudo, ao consultar os registros, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido em 17 de outubro de 2023, pela Vara Criminal de Mogi Guaçu, em desfavor de R., por crime de furto. Diante da situação, R. foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CPJ), onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos.

No CPJ, o indiciado R. ficou sob custódia, aguardando as providências cautelares. A ocorrência foi registada sob o Boletim de Ocorrência, formalizando a prisão e colocando o indivíduo à disposição da justiça.

A ação exemplar da equipe de Força Tática da PM de Mogi Guaçu reforça o comprometimento das forças de segurança na prevenção e combate à criminalidade, garantindo a prisão de indivíduos procurados e a manutenção da ordem na comunidade local.