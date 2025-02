PM de Mogi irim Apreende Moto Adulterada e Prende Foragido em Fiscalizações na Noite de Ontem

Na noite de ontem (24), a Polícia Militar de Mogi Mirim atendeu duas ocorrências distintas durante operações de fiscalização na cidade.

Por volta das 20h30, durante uma ação no Jardim Itapema, os policiais abordaram uma motocicleta com placa artesanal, conduzida por E. Após vistoria, foi constatado que o chassi estava suprimido e o condutor não possuía habilitação. O veículo foi apreendido e o homem irá responder por crime de adulteração de sinais identificadores de veículo.

Mais tarde, por volta das 22h, uma equipe realizava fiscalização de trânsito no bairro Linda Chaib quando abordou um Volkswagen Gol. Nada de ilícito foi encontrado no veículo, mas, ao consultarem os antecedentes do condutor, identificado como O.., os policiais descobriram que ele era procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

As operações da PM seguem reforçando a segurança no município, resultando em abordagens e prisões de indivíduos em situação irregular.