PM é baleado em perseguição a criminosos em Mogi Mirim

Na noite de terça feira, 21, um Policial Militar foi baleado durante perseguição a criminosos que roubaram uma família no Itaqui, bairro de Mogi Guaçu.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo Parque da Imprensa, em Mogi Mirim, quando avistaram um veículo VW Voyage, em que os ocupantes esboçaram atitude suspeita. Os mesmos realizaram consulta ao sistema do Detran – Departamento Estadual de Trânsito, porém não havia queixa de qualquer crime.

O motorista ao notar a aproximação da viatura, acelerou o carro e fugiu em alta velocidade, dirigindo pela contramão pela Avenida Brasil. Foi solicitado apoio pelos Policiais Militares, portanto em determinado momento os criminosos facilitaram o emparelhamento dos veículos, neste momento o ocupante do banco traseiro, colocou a arma do lado de fora do vidro e começou a disparar contra a guarnição.

Uma bala acabou atingindo o motorista da viatura PM Guimarães, que foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Mogi Mirim, posteriormente foi encaminhado para Santa Casa para ficar em observação. O policial felizmente está fora de perigo e passa bem.

A bala que atingiu o policial é de uma arma 9mm. O veículo foi abandonado pelos criminosos no bairro Linda Chaib, no interior do veículo os policiais encontraram um revólver calibre 32, duas armas de cano longo, munições de calibre 9 mm e38.