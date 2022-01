PM e GM prendem homem por tráfico de drogas em Pedreira

No entanto, segundo os homens da lei, após realizarem patrulhamento nas imediações, os agentes avistaram uma pessoa com as mesmas características do suspeito. Então, foi realizada busca pessoal e em poder do homem.

De acordo com as autoridades, foi localizado uma pochete contendo 12 porções de uma substância aparentando ser maconha, 51 pedras de substância aparentando ser crack e 91 pinos de substância aparentando ser cocaína, juntamente cinquenta reais em dinheiro trocado.