POLÍCIA CIVIL DE PEDREIRA PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ROUBO E APREENDE ARMA DE FOGO

Reportagem: Susi Baião

Foto: divulgação

A Polícia Civil de Pedreira, através do Setor de Investigações Gerais (SIG), após um intenso trabalho, cumpriu um mandado de prisão temporária de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de ser o autor do roubo de uma residência, em novembro de 2022, onde um veículo Toyota/Hillux e vários objetos pessoais da família foram levados.

O veículo foi localizado na cidade de Santo Antonio de Posse. A prisão aconteceu na tarde de quarta- feira (15). Durante ação, na casa do acusado, a polícia apreendeu em seu poder uma arma de fogo com seis munições, intactas, o qual provavelmente foi utilizada no crime, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e alguns pertences da vítima foram encontrados.

Na delegacia, a vítima reconheceu o autor e seus pertences. Segundo a investigação, o suspeito que já tem passagem por roubo, furto e tráfico de drogas, planejava efetuar outros crimes na cidade. A ação contou com a participação da Guarda Municipal de Pedreira.