Polícia Civil e GM prende mulher por tráfico e associação ao tráfico em Santo Antônio de Posse

A Polícia Civil de Santo Antônio de Posse em trabalho investigativo cumpriu com apoio da Guarda Municipal mandado de busca e apreensão visando recuperar um aparelho celular de um desaparecido. O fato ocorreu no Centro da cidade de Santo Antônio de Posse, por volta das 6h30 de quarta feira, 30.

No local encontraram drogas na posse do casal alvo, na comoda do quarto dos suspeitos havia l 89 pinos de cocaica, R$ 415, 20 em dinheiro trocado, 76 saquinhos utilizados para embalar drogas, caderno de anotações do tráfico, maquininha de cartão débito e credito, além de 30 gramas de cocaina armazenadas em um saco plástico.

O aparelho celular do desaparecido foi apreendido e a mulher foi presa por tráfico de drogas e associação. Já o marido não foi encontrado, porém será representada a prisão preventiva em Juízo. Participaram da operação, os Policiais Civis David, Geraldo e Orlando, os Guarda Municipais Alexandra,

Diante do exposto, o delegado de Plantão Dr. Alexandre Henrique Leme da Silva determinou a prisão em flagrante delito da indiciada, em consonância com o artigo 302, inciso I, do CPP, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico previstos respectivamente nos artigos 33 “caput” e 35 da lei 11.343/06, tendo em vista que infere-se do contexto em que os fatos ocorreram que a indiciada e seu companheiro estão associados para a prática do crime de tráfico de drogas.