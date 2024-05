Polícia Civil e Guarda Municipal Desmantelam Ponto de Tráfico em Holambra

Na última sexta-feira, a Polícia Civil de Holambra, em conjunto com a Guarda Municipal, realizou uma operação de sucesso que resultou no desmantelamento de um ponto de tráfico de drogas na cidade.

A ação ocorreu em uma área conhecida popularmente como “biqueira da oficina”, local que vinha sendo monitorado pelas autoridades devido a denúncias e investigações sobre a venda de substâncias ilícitas.

Durante a operação, as forças de segurança conseguiram prender um casal que era apontado como os principais responsáveis pelo tráfico no local. A abordagem foi realizada com cautela e estratégia, garantindo a segurança dos oficiais e dos moradores da região. Além das prisões, foram apreendidas diversas quantidades de drogas.

A operação foi amplamente elogiada pela comunidade local, que há tempos sofria com a presença da criminalidade nas proximidades. As autoridades reforçaram o compromisso de continuar combatendo o tráfico de drogas na cidade e incentivaram a população a colaborar com denúncias anônimas, garantindo que ações como essa possam ser repetidas e que Holambra continue sendo um lugar seguro para seus cidadãos.

Participaram da operação o Delegado de Polícia da Cidade de Holambra e o Diretor de Segurança do município.

Fonte G.C.M.Holambra