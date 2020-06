Policia Civil e Guardas Municipais prendem indivíduo com grande quantidade de entorpecentes em Santo Antônio de Posse

Os Policiais Civis de Santo Antônio de Posse Orlando e Geraldo, juntamente com as Guarda Municipais de Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e o Canil de Amparo foram ao Jardim São Judas Tadeu em Santo Antônio de Posse cumprir um mandado de Busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Jaguariúna.

Durante as buscas no imóvel indicado no mandado foram encontrados no quarto do investigado, o qual se encontrava dormindo, uma sacola plástica com 38 pinos de Cocaína, 15 porções de maconha, uma balança de precisão, R$ 5,00 (cinco reais), um pó branco possivelmente utilizado para preparação de cocaína, 41 saquinhos plásticos, uma pomada de Cloridrato de lidocaína e um pote contendo um pó branco aparentando ser insumo para preparação de cocaína pesando cerca de 190 gramas, além de dois cadernos de anotações típicas de contabilidade do tráfico.

Com o apoio do cão farejador do Canil da Guarda Municipal de Amparo localizou enterrado no quintal da residência, uma pedra aparentando ser Crack, pesando aproximadamente 219 gramas, além de dois sacos de um pó branco aparentando ser cocaína pesando 421 e 85 gramas respectivamente.

Um membro da família do individuo acompanhou toda a busca e tomou ciência da prisão do indivíduo. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado, que posteriormente foi encaminhado a Delegacia de Policia, onde o delegado de Plantão Dr. Alexandre Henrique Leme da Silva tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.