Polícia de Artur Nogueira Procura Suspeito de Feminicídio

A Polícia Civil de Artur Nogueira está em busca de Marcos Antônio de Barros, apontado como principal suspeito de ter cometido feminicídio contra sua esposa, Solange Silva, na madrugada deste sábado, 26 de outubro. O crime ocorreu em uma área rural do município.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi encontrada em sua residência, já sem vida, com sinais de golpes de faca. A polícia acredita que Marcos seja o autor do crime e está realizando diligências na região e em municípios vizinhos para localizá-lo.

As investigações estão em andamento, e a Polícia Civil solicita a colaboração da população com qualquer informação que possa ajudar na captura do suspeito.